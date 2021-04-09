МВД озвучило статистику высылки иностранцев из России в текущем году

Москва, 9 апреля. Решения о «нежелательности» нахождения в России иностранцев чаще всего принимают из-за преступлений в сфере миграции. Об этом сообщает МВД РФ.

Всего за два месяца 2021 года утверждено 14 решений о нежелательности пребывания. Всего за 2020 год было принято 27 таких решений, за 2019 — 76, за 2018 — 121.

За два месяца текущего года было исполнено 805 решений о депортации. Для сравнения, за весь 2020 год их было исполнено 4691, за 2019 — 5531, за 2018 — 6010.

Решения о нежелательности пребывания иностранцев в России чаще всего принимаются в отношении привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции, либо к административной ответственности за правонарушения в области защиты государственной границы.

«Нежелательными» признают иностранцев, которые убежали из спецучреждений для их временного пребывания, подлежащих административному выдворению за пределы России, депортации или реадмиссии. Высылка применяется и к иностранцам, которые сменили установочные данные и въехали в страну, несмотря на запрет.

Число мигрантов, прибывающих в Россию на заработки, существенно снизилось в последние годы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.