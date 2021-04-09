Эксперт Беспалов рассказал, как отличить лекарство от подделки

Москва, 9 апреля. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, как отличить настоящий лекарственный препарат от подделки.

По словам специалиста, в российской аптеке встретить подделку непросто. В большинстве случаев потребители выбирают покупку контрафакта самостоятельно, приобретая дешевые аналоги дорогостоящих препаратов в интернет-магазинах и покупая лекарства с доставкой из других стран.

«Некоторые потребители уверены, что таким образом получат доступ к более качественным препаратам. Здесь речь идет именно о сознательной покупке — выбор контрафакта по ряду причин: финансовых или ментальных», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Доля контрафакта и фальсификата в российских аптеках, по его словам, исчисляется сотыми долями процента. Беспалов подчеркнул, что на фармацевтическом рынке выстроена серьезная система контроля.

Чаще подделывают препараты из верхнего ценового сегмента. Столкнуться с фальсификатом сложно, гораздо чаще может попасться «просто недоброкачественный препарат», который был произведен, хранился или транспортировался с нарушениями, уточнил Беспалов.

Эксперт советует обращать внимание на внешний вид вторичной упаковки, которая должна иметь качественную полиграфию. Смазанных красок, расплывающихся букв и следов намокания быть не должно. На упаковке должна присутствовать маркировка с указанием серии препарата, срока годности и код data matrix для выпущенных в обращение после июля прошлого года препаратов.

Кроме того, внимание следует обратить на внешний вид первичной упаковки, убедиться в наличии маркировки и разглядеть содержимое.

«Если оно по каким-то признакам отличается от описания в инструкции – велика вероятность контрафакта или недоброкачественного препарата. Это могут быть изменения цвета, наличия включений, изменение консистенции, расслоения, рассыпание, крошение, наличие нехарактерного запаха и любые органолептические отличия. Подобные препараты, разумеется, использовать не стоит, и в случае их выявления — обратиться с заявлением и чеком в органы Росздравнадзора», — заключил специалист.

Ранее провизор Ирина Булыгина рассказала об опасности дешевых аналогов лекарств, сообщает «Царьград». Специалист заметил, что эти препараты часто даже не проходят всех необходимых тестов. При этом эксперт отметила, что у всех препаратов есть масса дешёвых аналогов — «за редким исключением».