Премьер Италии оценил важность закупки «Спутника V» для страны

Рим, 9 апреля. Итальянский премьер Марио Драги прокомментировал возможность закупки Италией российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Драги на пресс-конференции заявил, что производственные возможности российского препарата «очень ограничены» и «будут незначительными» для Италии в случае, если контракты на поставки других вакцин будут соблюдены. По его словам, если они не окажутся нарушены, то Италия получит весь нужный на текущий год объем.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил о необходимости «Спутника V» для страны. По его словам, единственным условием для применения российской вакцины станет эффективность и безопасность. Сейчас в Италии, как и в ЕС, одобрены к применению вакцины от коронавируса Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Накануне стало известно, что итальянец не дождался своей очереди на вакцинацию в Италии и привился «Спутником V» в России. По его словам, процесс вакцинации на родине мог бы затянуться.