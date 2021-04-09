В ПФР рассказали, кто из детей может получить выплату в 11,6 тыс. рублей

Йошкар-Ола, 9 апреля. Часть россиян может оформить специальную выплату в 11,6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба отделения ПФР по республике Марий Эл. На помощь от государства могут рассчитывать несовершеннолетние, у которых нет информации об обоих родителях.

Родители считаются неизвестными, если ребенка оставила в роддоме мать, не назвавшая своего имени, либо если ребенка нашли без документов. В свидетельстве о рождении у таких детей графы «мать» и «отец» остаются пустыми. Для них положена социальная пенсия.

«Размер пенсии, которая выплачивается «подкидышам», приравнен к социальной пенсии по случаю потери кормильца круглым сиротам. Как и все социальные пенсии, она была проиндексирована с 1 апреля на 3,4%, после чего ее размер достиг 11 593,58 руб. в месяц», — сообщили в ПФР.

Выплата появилась в России в 2018 году, чтобы исправить несправедливость, когда «подкидыши» оказывались в неравном материальном положении по сравнению с сиротами, поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца.

Право на получение этой пенсии имеют дети в возрасте до 18 лет. Если ребенок будет учиться на очном отделении, выплату продлят до 23 лет. Право на соцпенсию теряется, если ребенка усыновят.

Ранее сообщалось, что с апреля размер пособия на детей от трех до семи лет рассчитывается по новым правилам: его сумма теперь зависит от среднедушевого дохода семьи. О том, какие еще есть выплаты для семей с детьми, читайте в специальном материале ФАН.