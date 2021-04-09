Производители майонеза объяснили грядущее подорожание своей продукции

Москва, 9 апреля. Крупные производители майонеза намерены повысить отпускные цены на свою продукцию. Об этом они уже предупредили торговые сети.

Повышение отпускных цен на майонезы и соусы составит 5-12%. Точный размер подорожания будет зависеть от вида продукции.

Производители, по данным издания «Коммерсантъ», назвали причины, из-за которых они собираются повысить цены. Речь идет о подорожании подсолнечного масла, на основе которого делают майонез, а также о росте стоимости упаковки, ГСМ и логистики.

Намерение производителей майонеза поднять цены прокомментировали в Минсельхозе. В ведомстве пообещали, что новые меры поддержки отрасли позволят сократить затраты на закупку ингредиентов для производства продукции.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее выступила против госрегулирования продовольственных цен. Она призвала отменить административные ограничения стоимости продуктов.