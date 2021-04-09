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Специалисты из РФ взялись за поиск пресной воды для Крыма

Специалисты из РФ взялись за поиск пресной воды для Крыма

Севастополь, 9 апреля. В Крыму пытаются решить ситуацию с водоснабжением. Специалисты ищут воду в Азовском море, рассчитывая, что она будет в жилах на его дне. Есть и другие варианты, но более дорогие.

За поиски воды в Азовском море взялась одна из ведущих компаний России. Разведка проводится у берегов полуострова, и специалисты рассчитывают найти подводный пресный бассейн. Кроме того, разрабатываются подземные месторождения в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Об этом сообщает телеканал 360tv.ru.

«И эксплуатируется не всегда правильно: в прошлом году уже была информация, что в ряде скважин минерализация подземной воды растет. И это понятно: сверху чистая поверхностная вода забирается, а на ее место снизу подсасываются воды, которые уже совсем не питьевого качества», — пояснил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Он добавил, что практически все подземные крымские источники известны, и все они используются. При этом вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов отметил, что если получится найти пресную воду под дном Азовского моря, то она будет подаваться в Северо-Крымский канал. Он перестал действовать в 2014 году после того, как Украина прекратила подачу воды из Днепра.

Специалисты из РФ взялись за поиск пресной воды для Крыма

«То есть подземные воды могут питать моря, фильтроваться через них. И там, под дном моря, могут находиться месторождения поверхностных вод. В некоторых странах их эксплуатируют. Но это дело тоже довольно тонкое и сложное, нужны разведка и обоснования», — подчеркнул Болгов.

Помимо этого, под Ялтой собираются запустить опреснительную установку. Реализация проекта обойдется в 3 млрд руб. Заметен прогресс и при строительстве водозаборов у рек Бельбек и Бештерек, что позволит подавать артезианскую воду в Симферополь.

«Опреснение может решить проблему с питьевой водой. Но туда нужно направить миллиарды и миллиарды. Также нужно понимать, куда девать отходы, которые в процессе опреснения образуются в большом количестве. Также нужно решить, кто будет платить за это. Население? Но оно не считает, что должно что-то платить», — подытожил эксперт.

Специалисты из РФ взялись за поиск пресной воды для Крыма

Ранее сообщалось, что в Крыму ожидается выпадение большого количества осадков. В 2021 году полуостров не испытает дефицита питьевой воды за счет обильных снегопадов и дождей.

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