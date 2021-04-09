Специалисты из РФ взялись за поиск пресной воды для Крыма

Севастополь, 9 апреля. В Крыму пытаются решить ситуацию с водоснабжением. Специалисты ищут воду в Азовском море, рассчитывая, что она будет в жилах на его дне. Есть и другие варианты, но более дорогие.

За поиски воды в Азовском море взялась одна из ведущих компаний России. Разведка проводится у берегов полуострова, и специалисты рассчитывают найти подводный пресный бассейн. Кроме того, разрабатываются подземные месторождения в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Об этом сообщает телеканал 360tv.ru.

«И эксплуатируется не всегда правильно: в прошлом году уже была информация, что в ряде скважин минерализация подземной воды растет. И это понятно: сверху чистая поверхностная вода забирается, а на ее место снизу подсасываются воды, которые уже совсем не питьевого качества», — пояснил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Он добавил, что практически все подземные крымские источники известны, и все они используются. При этом вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов отметил, что если получится найти пресную воду под дном Азовского моря, то она будет подаваться в Северо-Крымский канал. Он перестал действовать в 2014 году после того, как Украина прекратила подачу воды из Днепра.

«То есть подземные воды могут питать моря, фильтроваться через них. И там, под дном моря, могут находиться месторождения поверхностных вод. В некоторых странах их эксплуатируют. Но это дело тоже довольно тонкое и сложное, нужны разведка и обоснования», — подчеркнул Болгов.

Помимо этого, под Ялтой собираются запустить опреснительную установку. Реализация проекта обойдется в 3 млрд руб. Заметен прогресс и при строительстве водозаборов у рек Бельбек и Бештерек, что позволит подавать артезианскую воду в Симферополь.

«Опреснение может решить проблему с питьевой водой. Но туда нужно направить миллиарды и миллиарды. Также нужно понимать, куда девать отходы, которые в процессе опреснения образуются в большом количестве. Также нужно решить, кто будет платить за это. Население? Но оно не считает, что должно что-то платить», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Крыму ожидается выпадение большого количества осадков. В 2021 году полуостров не испытает дефицита питьевой воды за счет обильных снегопадов и дождей.