Рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

Анкара, 9 апреля. Число новых случаев COVID-19 в Турции за минувшие сутки достигло рекордного показателя за десять дней — увеличилось до 55, 9 тыс. Об этом говорится в сообщении турецкого Минздрава.

Сообщается, что за прошедшие сутки был выявлен 55 941 новый случай пациентов с коронавирусом. Были также госпитализированы 2316 больных.

Всего за день умерли 258 человек. С начала пандемии этот показатель составил 33 201 смертельный исход.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в Турции отмечается резкое осложнение эпидемиологической ситуации в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Ведомство установило особый контроль над ситуацией, поскольку на страну приходится большинство поездок россиян. Большинство мутаций коронавируса завезли в Россию из Турции.