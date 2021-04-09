Пенсионерка перестала бояться деменции и стала топ-моделью

Сингапур, 9 апреля. Пожилая жительница Сингапура перестала бояться старости и полностью окунулась в новую работу: модельный бизнес.

Как сообщает The Straits Times, 65-летняя Онг Би Ян (Ong Bee Yan) работала неполный день и помогала воспитывать двух внуков. До выхода на пенсию у нее был небольшой бизнес.

«Людей беспокоит старение, болезни, которые затронут их в старости, то, что они больше не приносят пользу обществу или не могут узнать что-то новое. Но когда-нибудь все должны состариться. Это неизбежно. Такова жизнь», — подчеркнула Онг Би Ян.

В какой-то момент женщину захватил страх перед деменцией, которая была и у ее матери, и сестры. Но вновь выйдя на работу уже на пенсии, память начала восстанавливаться, Онг Би Ян стала более внимательной.

Два года назад пенсионерка начала карьеру модели и уже добилась серьезных успехов. Она попала на обложку модного журнала Harper's Bazaar и сейчас сотрудничает с такими компаниями, как KrisShop, Design Orchard, Singapore Tourism Board, UOB's International Women's Day, It Cosmetics и Unda.

Онг признается, что модные фотосессии ей нравятся в работе модели больше всего, поскольку так у нее появилась возможность выразить себя через фотографию.