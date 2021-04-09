Врач-диетолог объяснил пользу замены мясного белка на растительный

Москва, 9 апреля. Опасность продуктов из переработанного красного мяса – колбасы, сосисок, бекона, а также пользу растительного белка, раскрыл врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По словам Гинзбурга, после 40 лет все должны становиться вегетарианцами. Риск развития рака толстой кишки повышает употребление колбасных и мясных деликатесов. Кроме того, оно способствует возникновению атеросклероза. Чрезмерное употребление продуктов животного происхождения может вызвать раковые заболевания, к которым особенно предрасположены люди зрелого возраста.

«Пока мы растем, нам действительно необходим животный белок, потому что аминокислоты из животных белков лучше встраиваются в наши собственные. Но после 40 тот же самый белок становится для нас гораздо более токсичным. Клетки перегружаются, и это увеличивает риск старения и риск злокачественного перерождения. То есть вторую половину жизни мы все потихонечку должны становиться вегетарианцами», — сообщил доктор.

Врач отметил, что замена животных продуктов на растительные снижает риск развития о сосудистой патологии. Он подчеркнул, что данная замена очень позитивна. Поскольку растительный белок снижает тканевое воспаление, а животный – напротив, повышает, рассказал он в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».