Названы способы использовать авиарежим на смартфоне не только в самолете

Москва, 9 апреля. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал способы использовать авиарежим на смартфоне, не находясь на борту самолета.

Специалист отметил, что авиарежим создали для использования смартфона во время авиаперелета, когда мобильная связь недоступна. Однако эта функция может быть полезна и вне салона самолета.

«Авиарежим в современных смартфонах служит для отключения всех беспроводных технологий: отключается связь с сетью, отключается Bluetooth, отключается Wi-Fi, и вы в данном случае остаетесь де-факто без связи, причем без связи не только телефона с оператором, но и без связи, например, с наушниками или умными часами. Обычно включают авиарежим, когда батарейка на исходе, связь вам не нужна, и вы хотите продлить время работы смартфона», — заявил в интервью радио Sputnik Муртазин.

Кроме того, включение авиарежима позволяет восстанавливать связь, избегая перезагрузки устройства. Но оставлять телефон в авиарежиме на ночь ради экономии батареи, оставаясь при этом без связи, нет смысла, уточнил специалист.

По его словам, в режиме связи с сетью современные телефоны не потребляют много энергии и не разряжают батарею так быстро, чтобы это было заметно. Аккумулятор разряжает синхронизация данных в приложениях, поэтому эффективнее будет отключить синхронизацию и передачу данных, посоветовал Муртазин.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что только начинающим знакомство с устройством владельцам смартфонов на Android рекомендовали использовать каталог приложений, в котором представлены топовые отечественные программы. Но пока скачивать приложения приходится с Google Play, куда переадресуются ссылки из каталога.