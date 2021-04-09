Украина заблокировала европейский газ в хранилищах из-за путаницы в законах

Киев, 9 апреля. В апреле европейский газ был заблокирован в украинских хранилищах на пять дней, а виной всему стали противоречия в законодательстве Украины.

Газ европейских трейдеров был заблокирован в связи с тем, что согласно украинскому законодательству, «голубое топливо» подсчитывается в кубических метрах, тогда как Государственная таможня Украины, ссылаясь на закон о таможенных тарифах, учитывает его в энергетической формации (КВт/час). Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

«Из-за расхождения в текстах законодательных актов эти операции были, фактически, заблокированы с 1 по 5 апреля», — сообщает оператор украинских хранилищ.

В компании «Укртрансгаз» отметили, что Украина пока не приняла закон о введении на местном рынке газа и расчетов в энергетических единицах. «Голубое топливо» учитывается в кубометрах.

«Это стало причиной того, что оператор газохранилищ Украины и другие участники не смогли выполнить требования таможни», — говорится в заявлении «Укртрансгаза».

Представители компании подчеркнули, что ситуацию удалось своевременно урегулировать. Начиная с апреля, при хранении и отправке газа в режиме «Таможенный склад» справочно будут указываться сведения об объемах в кубометрах. Принятый алгоритм применим исключительно на стадии декларирования и не повлияет на отношения между оператором ПХГ Украины и заказчиками.

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