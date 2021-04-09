В ПФР напомнили о прибавке к пенсии россиянам, у которых есть стаж до 1991 года

Ханты-Мансийск, 9 апреля. В Пенсионном фонде РФ рассказали, какая процедура проводится для всех граждан, которые накопили трудовой стаж до 1991 года. Речь идет о валоризации. Это улучшение пенсионных прав за стаж, приобретенный до 2002 года.

В пресс-службе отделения ПФР по ХМАО напомнили, что с 1 января 2010 года трудовые пенсии россиян повысили за счет валоризации пенсионных прав граждан, приобретенных ими до 1 января 2002 года.

«Валоризация направлена в первую очередь на тех, кто имеет большой советский трудовой стаж. Обладатели трудового стажа до 2002 года получили 10% прибавки к пенсионному капиталу, плюс по 1% за каждый отработанный год до 1991 года», — сообщили в ПФР.

В фонде подчеркнули, что «валоризация применяется в расчете страховой пенсии всем, у кого есть стаж до 1991 года».

Отметим, помимо ежемесячных пенсий и пособий россияне могут получить некоторые виды единовременных выплат. В частности, беременным женам военнослужащих по призыву полагается 29 908 рублей. После рождения малыша семья получит еще 18 886 рублей.

При усыновлении также положено единовременное пособие: 18 004 рубля. Сумма увеличится до 137 566 рублей, если в семью примут ребенка-инвалида старше семи лет или братьев и сестер вместе. На единовременную выплату могут рассчитывать и пенсионеры. Речь идет о выплате пенсионных накоплений.