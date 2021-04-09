Гражданам России разрешили въезжать в Черногорию без визы на 90 дней

Подгорица, 9 апреля. Власти Черногории разрешили российским гражданам въезжать в страну на 90 дней без оформления визы. Об этом сообщили в МИД РФ.

Соответствующее решение было принято в марте нынешнего года. Без визы россияне смогут попасть на территорию Черногории уже с 1 апреля.

«Граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы», – отмечено в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Разрешение имеет несколько исключений. Виза для въезда в страну потребуется тем, кто собирается в Черногории «осуществлять трудовую или учебную деятельность».

В Подгорице ранее разрешили въезд в страну привившимся от коронавируса российской вакциной «Спутник V». На это указал госсекретарь по туризму страны.