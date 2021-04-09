Коррупционные схемы в «Нафтогазе» лишили Украину российского газа

Киев, 9 апреля. Украина окончательно потеряла транзит газа из России в Турцию и Юго-Восточную Европу, что признают даже высокопоставленные украинские чиновники.

Столь плачевная ситуация в украинской компании «Нафтогаз» сложилась из-за коррупции, в том числе и в структуре оператора ГТС. Стоит учитывать и тот факт, что организация фактически стала внешнеполитическим инструментом, направленным на борьбу с «Северным потоком — 2». Об этом сообщает Regnum.

«Более того, слова Макогона о потере рынков Турции, Греции, Болгарии, Румынии и скорее всего Венгрии фактически означают, что «Нафтогаз» проводил ошибочную транзитную политику в 2014–2019 гг. И это вылилось в потерю доходов от транзита. Вместо 2,5 млрд долларов Украина будет получать в будущем в лучшем случае 800−900 млн долларов», — отметил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Он добавил, что генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон подтвердил, что «Нафтогазу» не стоило демонстративно направлять свои силы и ресурсы на противостояние «Северному потоку — 2», и при этом о «Турецком потоке» он умолчал.

«Конечно, руководитель компании-оператора ГТС, которая не является самостоятельным субъектом и в дальнейшем контролируется «Нафтогазом», продолжает критиковать «Северный поток — 2». И даже призывает не допустить завершения строительства. Но пока все транзитные потери, которые несет Украина, — это последствия работы «Турецкого потока»», — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что США могут спровоцировать эскалацию на Украине, чтобы остановить «Северный поток — 2». Нынешнюю напряженность вокруг границ Украины стоит рассматривать через призму «СП-2», считает экономист Александр Разуваев.