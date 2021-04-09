Иностранным туристам запретили въезжать в Аргентину до конца апреля

Буэнос-Айрес, 9 апреля. Власти Аргентины продлили запрет на въезд в страну иностранных туристов, ранее действовавший до 9 апреля нынешнего года.

О продлении запрета сказано в соответствующем указе. Документ был опубликован 8 апреля в «Официальном бюллетене Аргентинской Республики».

«Продлить до 30 апреля 2021 года включительно действие указа номер 274/20», – отмечено в документе.

На территорию Аргентины сейчас могут въезжать граждане республики и их родственники. Исключение сделано для иностранцев, оформивших специальную визу.

Аргентинский президент Альберто Фернандес недавно получил положительный результат теста на COVID-19. Он указал на важность вакцинации от коронавируса.