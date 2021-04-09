Минздрав Белоруссии анонсировал старт производства «Спутника V»

Минск, 9 апреля. Белоруссия намерена запустить полный цикл производства российской вакцины «Спутник V». Когда это произойдет, рассказал министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

На территории Белоруссии сейчас, по словам Пиневича, применяются три вакцины против коронавируса. Два препарата являются российскими, один произведен в Китае. Pfizer для массовой вакцинации кажется Минску слишком дорогим. Использовать AstraZeneca белорусы не рискуют.

Пиневич указал на важность запуска производства в Белоруссии «Спутника V» с нуля. Это должно произойти нынешней осенью.

«Уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, это будет полный цикл уже», – подчеркнул министр.

Применение российской вакцины «Спутник V» в Бразилии, как стало известно ранее, могут разрешить в ближайшее время. На это указал председатель Палаты Бразилия - Россия по торговле, промышленности и туризму Жилберту Рамос.