Американец прославился в TikTok, издеваясь над посетителями McDonald's

Вашингтон, 9 апреля. Анонимный пользователь TikTok заработал миллионы просмотров, показывая издевательства сотрудников McDonald's над покупателями.

Как сообщает Daily Mail, пользователь популярной соцсети, предположительно из США, публикует ролики под ником @mikky.d0. С февраля его аккаунт набрал более 3 млн просмотров благодаря роликам с работы в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's. В каком конкретно из заведений снимались видео, неизвестно.

В частности, на одном из видео, просмотренном более 1,8 млн раз, мужчина показывает надкушенную котлету из бургера. Ролик дополняет надпись: «Мы немного проголодались».

В других видеороликах показано, как сотрудники складывают огромные пригоршни соленых огурцов в бургер в ответ на просьбу о дополнительной порции огурчиков. Просьба клиента о дополнительном соусе также выполняется с лишним «усердием»: мужчина буквально заливает булочку майонезом.

В ролике, который быстро стал вирусным, работник продемонстрировал крошечный кусок говяжьей котлеты, которую он закрывает ломтиком сыра и оставшимися ингредиентами и отдает клиенту.

Разъяренные пользователи пришли в ужас от роликов @mikky.d0, оставляя сотни комментариев с проклятиями.

«Тебя нужно посадить в тюрьму, если это реально», — пишет один из них.

«Люди становятся очень смелыми, забывая, что девушка, которая облизывала мороженое в Tesco, получила четыре года тюрьмы», — напомнил зритель.

«Этот человек — худший сотрудник, которого я когда-либо видел», — констатировал третий.

Когда один из зрителей поинтересовался, какие обвинения могут предъявить за такой трюк, пользователь ответил, что ничего не грозит, поскольку снимавший ролики сотрудник McDonald's в одном из видео намекнул, что все это постановочная шутка.

В McDonald's US подтвердили изданию, что они начали внутреннее расследование, поскольку процесс приготовления пищи на видео с бургерами не соответствовал «строгим стандартам качества и безопасности пищевых продуктов», которые у них приняты.