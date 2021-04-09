Латышей удивили бешеные зарплаты сотрудников Бюро проекта вакцинации

Рига, 9 апреля. Граждане Латвии активно обсуждают информацию о расходах Бюро проекта вакцинации. Она была озвучена в ходе заседания латвийского правительства.

Новость прокомментировали многие пользователи соцсети Facebook. Большая часть их мыслей сводится к вопросам: «Чем вообще занимается эта организация?» и «Почему политики, а не врачи получают такие деньги?». Об этом сообщает портал Regnum.

Негодование жителей Латвии связано с данными о расходах Бюро проекта вакцинации. Согласно опубликованной информации, девять его сотрудников за 41 рабочий день получили в общей сумме 74 697 евро (около 8300 евро на каждого работника). При этом зарплата главы бюро Эвы Юхневичи составила свыше 10 тыс. евро.

За весь указанный срок полный рабочий день отработали только двое представителей организации. Пользователи соцсети подсчитали, что за один день сотрудники получают около 262 евро.

Бюро проекта вакцинации Латвии — организация, созданная в январе 2021 года. Она занимается вопросами вакцинации населения. Однако на заседании правительства признали, что эти задачи в той или иной мере выполняет Минздрав, министерство социальных дел и специальная комиссия госканцелярии.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии запретило гражданам выбирать вакцину от COVID-19.