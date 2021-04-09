Россиян предупредили о массовой кибератаке на их счета в мае

Москва, 9 апреля. Специалисты по кибербезопасности предупредили о массированной атаке на счета россиян, которую хакеры планируют предпринять в мае.

По данным компании DeviceLock, в даркнете за 30 тысяч долларов продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов. Покупателем доступа, с большой долей вероятности, стал выходец из стран СНГ. Злоумышленники воспользуются уязвимостью мобильной связи, чтобы перехватывать SMS для авторизации в приложениях банков.

«Атаки на систему сигнализации SS7 используются в первую очередь для перехвата авторизационных SMS-сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, а также различных электронных кошельков», — цитирует гендиректора «Смарт Лайн Инк» Олесю Ярмоленко газета «Известия».

С помощью SMS-сообщений злоумышленники могут войти в личный кабинет банка и использовать средства потенциальной жертвы, уточнила специалист.

Подвергнуться атаке могут владельцы счетов с подключенным онлайн-банкингом и большими остатками. К подобной атаке киберпреступники готовятся около месяца, поэтому нападения можно ожидать на майских праздниках, когда большая часть россиян ослабит контроль над своими счетами, считают специалисты.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Банк России проводит проверку по факту утечки данных клиентов банка «ДОМ.РФ». Злоумышленники выложили в сеть данные подававших сведения для получения кредита клиентов.