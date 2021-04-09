В Риге нашли способ, как избавить Латвию от военных памятников времен СССР

Рига, 9 апреля. Латвийский парламент передает на рассмотрение новую идею национального блока о финансовом наказании за публичное выставление оружия тоталитарных режимов сроком свыше 30 дней.

Инициаторами нововведения выступают шесть депутатов нацблока. Они считают, что оно даст возможность обеспечить демонтаж символов власти СССР, а именно военной техники и оружия, которые сейчас установлены на постаментах в публичных местах за пределами музеев. Об этом сообщает Baltijas Balss.

Политики считают, что в таких случаях нужно предупреждать или накладывать штрафы в размере до 350 евро для физических и до 2900 евро для юридических лиц. Законопроект поможет предотвратить вероятность публичного чествования вооруженных сил нацистской Германии и СССР через демонстрацию их техники и оружия на почетных местах.

Депутаты подчеркивают, что за время «оккупации» Советским Союзом на постаментах в Латвии установили различную военную технику, которая обозначает территории, захваченные СССР. Их цель — напоминание местному населению, какое правительство руководит их страной. Зачастую военную технику размещали на почетных местах возле баз якобы «оккупационной» армии.

После выхода Латвии из состава Советского Союза большую часть военных памятников демонтировали, но некоторые еще остались. Законопроект призван помочь латвийскому государству избавиться от «последствий оккупации», как отмечают представители нацблока.

Ранее стало известно, что в Латвии предложили ликвидировать порты и сдать на металлолом рельсы и поезда. Поскольку это позволило бы получить хотя бы какие-то деньги.