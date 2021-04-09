«Никогда не меняла»: Светлана Бондарчук назвала свою настоящую фамилию

Москва, 9 апреля. Телеведущая Светлана Бондарчук назвала свою настоящую фамилию, которую она никогда не меняла. Секретом звезда поделилась в эфире YouTube-шоу актрисы Ирины Безруковой

«Я вам раскрою тайну. Нет, я никогда не меняла в своей жизни фамилию свою. По документам я Светлана Рудская, всю жизнь была», — заявила 52-летняя телеведущая.

Фамилия Бондарчук, по ее словам, является творческим псевдонимом, который ведущая оставила после союза с известным режиссером. Она отметила, что гордится фамилией «великой семьи», которую использует как «определенный бренд».

Телеведущая более 25 лет состояла в браке с режиссером Федором Бондарчуком. Пара развелась в 2016 году. У бывших супругов есть двое детей и внуки. Заслуженная артистка, сестра режиссера Наталья Бондарчук сообщила, что в последнее время в семейной жизни брата все было непросто. Экс-супруга «не понимала его сложную нервную организацию», считает артистка.

Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой в сентябре 2019 года. У пары 2 марта родился сын. Однако новость об этом стала неожиданностью не только для поклонников, но и для друзей и родственников звездной пары. Наталья Бондарчук не исключила, что новая жена режиссера прирожденный психолог. С ней, по словам актрисы, Бондарчук стал как новенький.

Летом прошлого года Светлана Бондарчук снова связалась узами брака. Избранником владелицы PR-агентства и модели стал 44-летний бизнесмен и дизайнер Сергей Харченко, который на семь лет младше супруги.