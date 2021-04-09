Климатолог Семенов дал прогноз на лето в России

Москва, 9 апреля. Летом в России будет теплее, чем обычно. Об этом сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Специалист в беседе с изданием «Лента.ру» рассказал, что недавно смотрел сезонные прогнозы ведущих европейских центров. По его словам, они прогнозируют лето на европейской территории и в западной части РФ более теплым, чем среднестатистическое.

«Не экстремально жарким, но теплым — теплее, чем обычно», — сообщил Семенов.

Собеседник издания отметил, что о погоде летом можно говорить только гипотетически. Оправданность сезонных прогнозов всегда небольшая. Например, предсказать характер зимы почти не представляется возможным.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг заявления СМИ об угрозе летней засухи на юге России. При этом он подчеркнул, что прогноз на лето можно будет сделать не раньше мая.