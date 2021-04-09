Адвокат Сухов предупредил об ответственности за нелегальную сдачу квартиры в аренду

Москва, 9 апреля. Адвокат Олег Сухов объяснил, может ли Федеральная налоговая служба (ФНС) узнать о нелегальной сдаче жилья, и что в этом случае грозит его собственнику.

По словам специалиста, выявлением арендаторов обязаны заниматься участковые полицейские, которые направляют документы непосредственно в налоговую инспекцию или другие органы власти.

Факты заключения договоров аренды и оплаты по ним способны выявить и сами налоговые службы. Другим способом выявления неуказанных в декларации доходов от сдачи квартир является проверка банковских счетов граждан, на которые, как правило, от одних и тех же плательщиков ежемесячно поступают одни и те же суммы.

«За неуплату налогов от сдачи квартиры в аренду, составляющих 13% от суммы этой самой аренды, придется единовременно заплатить не только весь налог за последние три года, но и штраф в размере 20% от суммы задолженности», — цитирует адвоката агентство «Прайм».

Сухов отметил, что за неуплату налогов от сдачи в аренду квартиры предусмотрена и уголовная ответственность. Чтобы «попасть под статью» уклоняться от налогов нужно на протяжении трех лет, а сумма неуплаченного налога не должна быть менее 75 тысяч рублей в месяц. Если размер скрытого налога превысит 75 тысяч рублей в месяц срок неуплаты может быть более коротким.

Ранее Юрист Елена Павлович рассказала телеканалу «Царьград» о правилах уплаты налога при покупке жилья. Специалист также упомянула о возможностях получения имущественного вычета.