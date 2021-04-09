Киев, 9 апреля. Начиная с понедельника, в Киеве объявлен жесткий режим самоизоляции, врачи не хотят работать из-за низких зарплат, а молодежь думает, куда бежать, если начнется война.

Пользоваться общественным транспортом могут только люди, получившие специальный пропуск. В результате столица Украины оказалась буквально парализована. На дорогах небывалые автомобильные пробки, в которых люди часами простаивают. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Решения украинского правительства привели к тому, что пожилым людям приходится пешком идти в больницы, преодолевая многокилометровые расстояния. Введенный карантин делает только хуже, ведь во дворах детей гуляет больше, чем в детских садах. Стадионы переполнены киевлянами, которые занимаются зарядкой. Даже фитнес-центры работают, хотя и тайно.

Местные правоохранительные органы штрафуют нарушителей и охотятся за торговцами, которые продают поддельные пропуска. Аналогично поступают и с продавцами на рынках.

«Так у меня везде на руках синяки, но товар я отбила. Правда и с полицией можно договориться», — откровенничала торговка, которая, оправившись от разборок, снова вернулась к своему «рабочему месту» на улице.

У нее поинтересовались, получила ли она штраф. Она ответила, что нет, у нее есть все «нужные» телефоны. Один звонок помогает даже вернуть отобранный товар.

Не лучше обстоят дела и в больницах. Согласно официальной статистике, за время пандемии Украину покинули 75 тыс. медработников. Врачи не хотят работать из-за низких зарплат.

«У нас не построено ни одной больницы, нет вообще ничего, провалена вакцинация. Если будем прививать по политическим мотивам, то украинцы будут умирать по квартирам», — заявляет главный киевский инфекционист Ольга Голубовская, намекая на то, что вакцину «Спутник V» запрещено даже упоминать, не говоря об ее использовании.

Врачей пытаются переквалифицировать в инфекционистов, но те отказываются. В результате Украина теряет опытных специалистов, а пациентов лечат те, кто остался.

«Напуганные интерны бегают в масках. Но и те почти все увольняются через месяц-два, потому что обещанных денег не платят», — отмечает старшая сестра киевской реанимации Ирина.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил, что ресурс больниц исчерпан, в реанимациях Киева больше нет мест, хотя сам политик на днях приобрел пальто за 1,5 млн руб.

На Украине опасаются войны. Старцы Лавры предрекают большую войну, которая начнется в мае, но не будет долгой. К осени уже все закончится.

«В мае тут все накроется медным тазом. Куда бежать? Раньше бежали в Россию, а теперь границы закрыты и не убежишь», — беседуют между собой молодые люди, которым «прилетают» повестки.

Ранее стало известно, что представители США заявили о наибольшей численности российских войск у границ Украины с 2014 года.