Обсуждая мигрантов в РФ, Жириновский вспомнил о своих школьных годах в Алма-Ате

Москва, 9 апреля. Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский согласен с утверждением президента России Владимира Путина относительно того, что в стране нельзя формировать «эмигрантские школы»

Речь идет не о том, чтобы регулировать число детей иммигрантов в российских школах, хотя многие подумали именно об этом. Глава государства привел пример, что если в учебных заведениях в какой-то момент появляется много учеников из других стран, то российские родители забирают своих детей из школы, а потому она становится «эмигрантской». Об этом сообщает портал «Караван».

«Да. Мы предлагаем формулу дать им заказы в их страны, чтобы они там производили ту продукцию, которая нам нужна. И им выгодно жить на родине, и здесь у них конфликтов не будет», — отметил политик.

Жириновский привел пример. В Душанбе на рынках уже продается капуста и клубника, выращенная в Таджикистане. В Москве ее нет, хотя он ее купил бы даже по двойной цене.

«А зачем здесь должны находиться люди из чужой страны? И им же тяжело. И то же касается школ. Как только в какой-то школе будет слишком много детей мигрантов, они начинают себя вести в соответствии с их убеждениями», — подчеркнул Жириновский.

Затем политик вспомнил свои школьные годы в Алма-Ате. Тогда русских в Казахстане было большинство. Из 30 человек в классе казахов было только трое. При этом они чувствовали себя хорошо, только разговаривали на русском языке. Затем в городе появились казахские школы, но туда никто не пошел, так как все хотели учиться с русскими детьми.

Еще Хрущев начал эту национализацию. Теперь уже у нас нет этого. Но они приезжают к нам, им жить там невозможно, там квазигосударства, поэтому там беднота. И они стараются приехать в Россию. Тогда давайте их как-то перевозить сюда, на пустующие земли, и пусть там живут в рамках своей семьи, чтобы не было у них проблем», — поделился мнением глава ЛДПР.

Однако он добавил, что идеальный вариант — это оставить иммигрантов дома. По его мнению, в России не нужно лишнее население, ее граждане сами со всем справятся. Соседним странам можно помочь заказами.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский назвал президента Украины Владимира Зеленского последним украинским лидером.