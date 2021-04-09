Минобороны опубликовало фото и документы о зверствах фашистов

Москва, 9 апреля. Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел «Забвению не подлежит», в котором опубликованы фотоснимки и документы о зверствах военнослужащих фашистской Германии.

Открытие раздела приурочено к отмечаемому 11 апреля Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945 году в крупнейшем концентрационном лагере Бухенвальд было поднято восстание.

Документы времен Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны свидетельствуют о действиях солдат и офицеров Вермахта, а также гражданского персонала и их пособников на оккупированных территориях СССР и стран Восточной Европы, в лагерях военнопленных и концлагерях. В том числе приведены свидетельства массовых убийств мирного населения, включая детей и младенцев.

«Публикация архивных документов периода Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны», — сообщила пресс-служба министерства.

Вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Информация, опубликованная на сайте Минобороны России, может носить ограничительный характер и не рекомендуется для ознакомления лицам, не достигшим совершеннолетия», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту деятельности «черных археологов» в Симферополе. Злоумышленники раскопали захоронение, в котором лежали останки 6 тыс. военнослужащих.