«Сбер» заканчивает тестирование российского аналога видеосервиса Zoom

Москва, 9 апреля. «Сбер» заканчивает тестирование сервиса для видеоконференций под названием Jazz. Об этом сообщается на сайте компании.

«Новая разработка «Сбера», получившая название Jazz by Sber, позволит всем желающим создавать и проводить видео встречи, используя лишь браузер и подключение к интернету», — отмечает пресс-служба компании.

В настоящее время сервис находится на финальном этапе тестирования.

Ранее сообщалось, что Российская венчурная компания (РВК) и «Сбер» совместно организуют фонд, который будет инвестировать средства в технологичные стартапы. По ранним оценкам, объем фонда должен достигать 100 миллионов долларов. Средства будут приоритетно направляться на поддержку технологически сложных и наукоемких проектов. Компании, конкурирующие за инвестиции отечественных финансовых гигантов, должны находиться в России и ориентироваться на местный рынок.