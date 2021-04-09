Испанские СМИ: Мадрид и Берлин хотят заказать «Спутник V», не дожидаясь его проверки

Мадрид, 9 апреля. Вакцину AstraZeneca постигла пиар-катастрофа. Случаи с тромбозом у пациентов погубили проект, из-за чего испанские власти хотят купить российский препарат «Спутник V».

Журналист испанской газеты El Mundo отмечает, что чиновники остановили кампанию вакцинации AstraZeneca, но якобы на то не было ни оснований, ни полномочий. Это было сделано из-за чувства власти. Об этом сообщает портал "ИноСМИ".

Тем временем власти Мадрида, идя вразрез с мнением Евросоюза, обсуждают с РФ поставки «Спутника V», хотя ответственные за проверку комиссии еще не одобрили этот препарат. Аналогично поступает и правительство Валенсии, но уже с вакциной Janssen. «Свободное государство» Бавария, которая находится в составе ФРГ, и вовсе удивляет ЕС заявлениями о покупке у Москвы 2,5-миллионной партии вакцины, которая будет доставлена в июле.

«Всей этой новостной «инфодемии» сложно было бы дать логичное объяснение, если бы в мире не наступил новый век беспорядка. Именно так стоит назвать нынешнюю эпоху. Главная причина прихода беспорядка — переизбыток информации», — заявляет журналист El Mundo Аркади Эспада.

Эксперт считает, что в мире выпускается слишком новостей о коронавирусе, из-за чего люди не способны объективно принимать информацию. Она подается не открыто и прозрачно, а отражает цели и желания заинтересованных в этом людей. Автор подчеркивает, что опасность вакцины AstraZeneca не так высока, как кажется. Тромбоз появляется у одного-четырех пациентов из миллиона. Аркади Эспада вспоминает прием обезболивающего Enantyum, который провоцирует образование тромба у одного из 10 тыс. человек, но никто не говорит, что этот анальгетик опасен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена в Ереван.