Топ-5 самых массовых расстрелов в США

США вновь потрясли новости о массовой стрельбе: в штате Техас ранения получили не менее пяти человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Один из пострадавших скончался. Это далеко не самый первый трагический случай в американской истории. ФАН представляет топ-5 самых смертоносных расстрелов в Соединенных Штатах.

Трагедия в Лас-Вегасе

Случай в Лас-Вегасе считается самым кровавым в современной истории США. Жертвами стрелка, которым оказался 64-летний пенсионер Стивен Пэддок, стали 58 человек. Еще 489 получили ранения.

Трагедия произошла 28 сентября 2017 года. Пэддок начал стрелять из окна на 32-м этаже отеля по людям, приехавшим в Лас-Вегас на музыкальный фестиваль, который проходил примерно в 400 метрах от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay.

Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) поспешила объявить, что пенсионер выполнял ее указы. Однако по данным ФБР, стрелок не был связан с террористами.

Стрельба в ночном клубе Орландо

Не менее трагичный случай произошел 12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида). Жертвами 29-летнего американца Омара Матина, сына выходцев из Афганистана, стали посетители ночного клуба Pulse. Все они были представителями ЛГБТ-сообщества.

В результате расстрела погибли 50 человек и еще 53 человека пострадали. Стрелок был ликвидирован при штурме здания. Матин являлся последователем радикального движения против геев. При этом не менее пяти человек позднее сообщили журналистам, что Матин был известен им как завсегдатай бара Pulse и пользовался приложениями для гей-знакомств.

Расстрел в Политехническом университете

Выпускник Политехнического университета по специальности «английский язык» в штате Виргиния Чо Сын Хи убил 32 человека и ранил еще 25 человек 16 апреля 2007 года. Он пришел сначала в общежитие университета, где открыл стрельбу. А потом в учебный корпус. Всего молодой человек произвел 175 выстрелов из двух пистолетов.

В ходе следствия выяснилось, что Чо Сын Хин страдал аутизмом, перешедшим в маниакальную шизофрению. Диагноз ему поставили за два года до трагедии. От лечения молодой человек отказался, что дало ему возможность официально купить оружие. В феврале и марте 2007 года он приобрел два пистолета, из которых потом и расстрелял 32 человека.

Начальная школа Sandy Hook

Двадцатилетний Адам Ланза 14 декабря 2012 года убил 20 детей в возрасте шести-семи лет, а также шестерых взрослых из штата сотрудников школы Sandy Hook в городе Ньютаун (штат Коннектикут). Один человек был ранен.

Стрелок покончил жизнь самоубийством на месте преступления. Позднее стало известно, что перед нападением на школу Ланза убил свою мать.

Этот инцидент массовой стрельбы является крупнейшим из произошедших в школах США.

Стрельба на параде

В середине мая 2013 года предположительно трое человек открыли огонь по участникам праздничного парада в Новом Орлеане (штат Луизиана), посвященного Дню матери. Ранения получили 19 человек, из них семь женщин и двое детей.

Арестовать удалось только двоих подозреваемых — братьев Шона и Акина Скоттов. ФБР объявило, что произошедшее не было терактом, назвав расстрел «обычным актом уличного насилия в Новом Орлеане». Впоследствии с обвиняемых сняли обвинения в покушении на убийство и судили лишь за незаконное хранение оружия и наркотиков.

Школы и вузы

Отдельно стоит упомянуть о серьезной проблеме для Соединенных Штатов — массовой стрельбе среди учеников. Новости об этом появляются регулярно, пугая родителей и учителей.

Так, 21 марта 2005 года в школе города Ред-Лейк в штате Миннесота 16-летний Джеффри Уиз застрелил девять человек и ранил 15, после чего покончил с собой. Следователи установили, что мальчик страдал депрессией из-за издевательств в школе и проблем в семье.

В феврале 2008 года в городе Декалб (штате Иллинойс) выпускник Университета Северного Иллинойса Стивен Казмирзак убил пять студентов в аудитории, еще 15 получили ранения. Стрелок покончил с собой. Его мотивы так и не удалось установить. О студенте все знакомые отзывались только положительно.

В феврале 2018 года раздалась стрельба в старшей школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штат Флорида). Погибли 17 человек, еще 14 пострадали. Преступником оказался Николас Круз, которого исключили из школы за нарушение дисциплины.

Наши дни

В четверг президент США Джо Байден представил пакет мер, направленных на ограничение оборота огнестрельного оружия. Ограничения затронут продажу деталей, увеличивающих точность стрельбы из пистолетов, а также пистолеты, которые можно собрать из готового набора запчастей.

Озвученные главой Белого дома меры оказались значительно мягче, анонсированных ранее. Байден обещал вовсе запретить продажу штурмовых винтовок и оружейных магазинов большой вместимости.

1 Организация запрещена на территории РФ.