Пользователи по всему миру столкнулись с неполадками в работе Facebook 

Москва, 9 апреля. Сервис Downdetector зафиксировал сбои в работе социальной сети Facebook.

Жалобы на проблемы поступили от пользователей со всего мира. По данным сервиса, отслеживающего работу популярных ресурсов в Сети, со сбоями столкнулись юзеры США, Канады, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии и других стран. Больше всего сообщений о проблемах поступило из России. Вместе с этим сбоит и сервис обмена сообщениями Facebook Messenger.

Недавно российский политолог не исключил возможность блокировки Zoom после демарша в РФ. Компания Zoom Video Communications перед этим запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.