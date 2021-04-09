Матвиенко заявила, что Россия первой выйдет из ограничений по COVID-19

Москва, 9 апреля. Россия раньше остальных стран сможет избавиться от ограничений по коронавирусу и вступить в «постковидное время».

Такое заявление «Парламентской газете» сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. На данный исход, считает она, указывает сегодняшняя динамика роста желающих привиться от коронавируса во всех российских регионах.

«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена», — заявила она.

Выход из ограничений состоится при появлении коллективного иммунитета. Его же появление будет возможно только при «ответственном подходе» к вакцинации во всех регионах России, считает Матвиенко. РФ, по ее словам, уже входит в десятку стран на наибольшим числом сделанных прививок.

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