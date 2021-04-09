Тарифы в сфере ТКО будут формировать по новым правилам

Москва, 9 апреля. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в правилах образования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Соответствующее постановление при содействии «Российского экологического оператора» подготовила ФАС. Изменения призваны решить спорные вопросы, которые возникают при формировании тарифов в сфере обращения с бытовыми отходами, сообщает 360tv.ru.

Нововведения также коснулись перечня расходов на транспортировку ТКО. Это позволит еще на конкурсном этапе повысить их прозрачность. Данный вопрос прежде часто становился причиной проверок и изменений тарифов.

Согласно новым правилам, если аукцион признают несостоявшимся, региональные операторы смогут вывозить ТКО без привлечения подрядчиков. Кроме того, в тарифах будет закреплен учет платежей в рамках концессионных соглашений, расходы на лизинг и аренду объектов ТКО.

Теперь тарифы будут утверждаться в те же сроки, что и производственная программа. В переходный период во время смены регионального оператора ТКО будут вывозиться по старому тарифу.

Ранее сообщалось, что в России будет создана информационная система контроля над транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО). План мероприятий по ее созданию разработают ППК РЭО, Росприроднадзором и Минприроды России.