Посла Италии вызвали в МИД Турции из-за слов Драги об Эрдогане

Анкара, 9 апреля. МИД Турции вызвал посла Италии в Анкаре Массимо Гайани после заявления итальянского премьер-министра Марио Драги о турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, сообщает Anadolu.

По данным СМИ, Гайани вызвали в МИД Турции в связи с тем, что Драги назвал Эрдогана диктатором, с которым нужно сотрудничать, и раскритиковал его за инцидент со стулом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

На слова премьера Италии также ответил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем президенте, который занял свой пост в результате выборов, и возвращаем их обратно», — написал дипломат в Twitter.

Ранее Чавушоглу заявил, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошла в соответствии с протоколом и установленными требованиями.

Урсуле фон дер Ляйен в ходе переговоров лидеров ЕС и Турции предложили место на диване напротив министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, а не рядом с Эрдоганом. В Европе это посчитали нарушением протокола.