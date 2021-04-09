Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение на Аляске

Кантвелл, 9 апреля. Мощные подземные толчки были зарегистрированы на территории американского штата Аляска.

Сообщение об этом приводит Геологическая служба США. Сила землетрясения, которое произошло в 17:10 по местному времени, оценивается в 5,7 балла по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 27 км к юго-востоку от населенного пункта Кантвелл. Его очаг залегал на глубине 77,7 километра.

Отмечается, что последствиям подземных толчков был присвоен «зеленый уровень» опасности. Это значит, что вероятность жертв и экономического ущерба минимальна.

Ранее власти Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения. Подземные толчки магнитудой 7,2 произошло у побережья. Очаг залегал на глубине около 60 км под водой.