Кедми назвал причину участившихся массовых перестрелок в США

Москва, 9 апреля. Массовая стрельба в США стала обычным явлением, поскольку при большом количестве оружия у населения, власти практически не контролируют ситуацию. Об этом заявил ФАН израильский политолог Яков Кедми, комментируя новый случай со стрельбой в американском штате Техас.

Согласно последним данным, в результате массовой стрельбы в Техасе шесть человек получили ранения, причем некоторые из них находятся в критическом состоянии. Первые выстрелы прозвучали в середине дня в бизнес-центре в Брайане. Брайан находится примерно в 100 милях к северо-западу от Хьюстона. Жив ли стрелок или его удалось задержать, пока не сообщается.

Это далеко не первый подобный инцидент за последнее время. За месяц массовая стрельба произошла в городе Боулдере (штат Колорадо), Атланте (Джорджия) и округе Ориндж в Южной Калифорнии. 23 марта Ахмад Аливи Алисс расстрелял десять ни в чем не повинных людей в супермаркете в Боулдере, а 31 марта в одном из офисных зданий Оринджа Аминадаб Галаксио Гонсалес убил четырех человек, включая ребенка.

«Это обычная вещь, что там комментировать. У них это постоянно происходит», — заявил Кедми.

На вопрос: почему в США все чаще происходит подобное, политолог напомнил, что у американского населения на руках много оружия.

«И с другой стороны, власть слабая и не контролирует ситуацию», — подчеркнул он.

Сейчас в США широко обсуждается возможное принятие закона, ограничивающего продажу оружия.