Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Техасе

Даллас, 9 апреля. Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в городе Брайан (штат Техас, США). Об этом со ссылкой на полицию и источники сообщила телекомпания CBS.

Инцидент произошел в четверг. По данным телеканала, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Стрелявший пока не задержан.

Ранее сообщалось, что минимум пять человек стали жертвами стрельбы на юго-востоке США. Стражи порядка выехали на вызов в городе Рок-Хилл и обнаружили в жилом доме пятерых погибших, в том числе двоих детей. Тела были с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались пожилая пара, двое малолетних внуков и мужчина, работавший в их доме. Подозреваемого обнаружили через несколько часов в доме, расположенном рядом с местом преступления.