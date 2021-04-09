Экс-игрок «Что? Где? Когда?» назвал самого неприятного знатока

Москва, 9 апреля. Бывший игрок популярной интеллектуальной игра «Что? Где? Когда?» Андрей Супранович назвал трех самых великий знатоков и того, которого считает самым неприятным человеком.

В эфире YouTube-шоу «Настолки» Супранович отметил, что великими знатоками можно назвать только трех участников ЧГК: Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя.

В списке же самых неприятных оказался только один человек. Но к нему экс-игрок ЧГК не скрывает своего презрения.

«Аскеров — номер один. Самый неприятный человек в мире», — подчеркнул Супранович.

Объясняя свою позицию, журналист напомнил о конфликте Ровшана Аскерова и магистра проекта и генпродюсера «Игра-ТВ» Андрея Козлова. Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Аскеров заявил, что видел, как Козлов подсказывал игрокам, в итоге они выбрали ответ, который не обсуждали за столом. Козлов ответил на претензии знатока, назвав Аскерова подлецом.

«Господин Аскеров больше напоминает тигра в исполнении Хазанова. А я и здесь молчать не буду. Ровшан, вы подлец. Что я могу сделать, вы подлец. Ровшан просто ревнует, что ребята играют, а он нет. Ровшан, я с вами больше не буду разговаривать», — заявил тогда Козлов.

Аскеров до последнего настаивал на своем предположении о подсказке со стороны Козлова, утверждая, что у играющей команды «этой версии и рядом не было».

«Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда «милые бранятся — только тешатся», – отметил Супранович, напомнив, что Козлов и Аскеров потом играли в одной команде.

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