Футболистов «Арсенала» могут дисквалифицировать за атаку на тренеров ЦСКА

Москва, 9 апреля. Четвертьфинальный матч Кубка России между «Арсеналом» и ЦСКА закончился конфликтом. Тульские футболисты набросились на тренеров столичной команды в подтрибунном помещении.

В этом поединке победил московский ЦСКА. Армейцы сначала пропустили один мяч, а затем ответили двумя голами, выбив «Арсенал» из розыгрыша кубка.

После финального свистка арбитра тульские игроки Гиа Григалава и Гурам Аджоев, как сообщили СМИ, набросились на тренеров ЦСКА и пообещали им «проломить головы». Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, какие санкции грозят футболистам.

За попытку физического воздействия, по словам юриста, на игроков «Арсенала» могут завести уголовное дело. Им грозит штраф или дисквалификация на срок до двух лет.

В другом четвертьфинальном поединке Кубка России сыграли «Крылья Советов» и «Динамо». Саратовская команда оказалась сильнее соперника из Москвы.