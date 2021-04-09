Одного из богатейших людей в Великобритании убили в его поместье в Дорсете

Лондон, 9 апреля. Один из богатейших людей в Великобритании Ричард Саттон убит в собственном поместье в графстве Дорсет, сообщает The Sun.

Один из богатейших людей в Великобритании Ричард Саттон убит в собственном поместье в графстве Дорсет, сообщает The Sun.

Экстренные службы обнаружили труп 83-летнего миллионера в 21:15 (22:15 по московскому времени) после обращения в полицию соседей. По данным СМИ, на миллионера напали с ножом.

По данным СМИ, также ножевые ранения получила 60-летняя женщина, предположительно, супруга миллионера. Врачи больницы Саутмид оценивают состояние пострадавшей как критическое.

По подозрению в убийстве миллионера местная полиция арестовала 34-летнего мужчину.

Ричард Саттон был влиятельным землевладельцем. Состояние бизнесмена оценивается в 300 млн фунтов стерлингов (более 30 млрд рублей). Саттон был владельцем пятизвездочных отелей «Атенеум» и Шератон Гранд «» в Лондоне.

Ранее известный французский политик и бизнесмен Бернар Тапи и его жена подверглись вооруженному нападению. Четверо злоумышленников проникли в дом супругов в департаменте Сена и Марна.