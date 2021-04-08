Capcom покажет очередную презентацию Resident Evil Village ночью 16 апреля

Осака, 8 апреля. Геймеры в скором времени узнают новые детали грядущего хоррора от студии Capcom во вселенной Resident Evil.

Японский издатель уже выложил в PSN вторую демо версию нашумевшей игры. Она распространяется свободно.

Видеотрансляция по Resident Evil Showcase намечена на ночь 16 апреля. Старт на YouTube произойдет в 01:00 по Москве. Ее продолжительность пока не известна, однако журналисты портала 3DNews полагают, что это не займет больше часа, так как зимой подобное мероприятие шло ровно 60 минут. Игрокам пообещали продемонстрировать геймплей проекта и уточнить ключевые аспекты игры, которые ранее вызвали у фанатов вселенной определенные вопросы.

Некоторое время назад стало известно, что поиграть в Resident Evil Village можно будет уже весной этого года. Релиз намечен на 7 мая.