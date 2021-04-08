Сергей Минаев рассказал о заработанных миллионах на YouTube

Москва, 8 апреля. YouTube-проект «Минаев Live» приносит своему создателю ежемесячный доход от 3 млн до 4 млн рублей. Об этом рассказал автор проекта, журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев.

«На YouTube, <...> я думаю, что мы делаем, наверное, выручку миллиона три рублей в месяц. Нет, больше мы делаем, наверное, четыре миллиона», — сообщил он в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI.

Говоря о писательстве, Минаев отметил, что сейчас его больше всего вдохновляют сценарии, поскольку это дает возможность ему возможность «окунуться в магию кино» и видеть, как на экране оживают придуманные персонажи. Доходы от этой деятельности писатель также не стал скрывать. По его словам, ему платят в среднем 1 млн рублей за серию.

В конце февраля стало известно, что Минаева заблокировали в Clubhouse после дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм». Участники беседы обсуждали понятие адекватный феминизм, а также спорили на тему патриархального общества. По мнению самого писателя, его забанили из-за «коллективного стукачества феминисток», которые не согласились с высказанной им позицией.

Чуть позже он даже опубликовал данные человека, пожаловавшегося на его канал, назвав его «собирателем кляуз и главстукачом».