СК проверит данные СМИ о мошенничестве в отношении вдовы актера Булдакова

Москва, 8 апреля. Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что вдова актера Алексея Булдакова могла стать жертвой мошенника.

«Сообщалось, что после знакомства с молодым мужчиной 79-летняя вдова внезапно начала распродавать имущество по существенно заниженной стоимости», — говорится в опубликованном 8 апреля на сайте ведомства сообщении.

В СК предположили, что мужчина ранее мог быть фигурантом мошеннических схем. Глава Следственного комитета поручил проверить озвученные в СМИ данные о мошенничестве в отношении вдовы Булдакова, установить возможных потерпевших и дать правовую оценку установленным фактам.

Народный артист РФ Алексей Булдаков скончался два года назад в Монголии из-за оторвавшегося тромба. Через некоторое время после смерти актера друзья и близкие заметили, что с его вдовой Людмилой происходит нечто странное. Женщина пропала из вида больше года назад. По мнению близких, в этом виноват человек по имени Эдуард Гладкий, которого называют двойником именитого певца Николая Баскова.

Ранее подруга вдовы Булдакова Лидия Смирная рассказала об отношениях жены покойного актера с человеком, которого многие считают брачным аферистом. Женщина сообщила, что однажды к ней пришел Гладкий и попросил предоставить данные о покойном артисте. Он утверждал, что Гильдия актеров кино России якобы назначила его опекуном вдовы. Позже мужчина привел саму Людмилу.

Смирная назвала Гладкого «скользким аферюгой» и предположила, что во время встречи вдова актера «была напичкана чем-то».

Однако позже Людмила Булдакова попыталась рассеять сомнения насчет Гладкого. По словам вдовы артиста, он порядочный и честный человек, который не взял с нее ни рубля. Женщина отметила, что ее покойный муж при жизни был в очень хороших отношениях с двойником Баскова. Кроме того, она не подтвердила сообщения о романе.