Единовременные выплаты: кто может получить, как оформить

Москва, 8 апреля. Помимо пенсий и пособий, которые начисляются каждый месяц, россияне могут получить некоторые виды единовременных выплат. ФАН приводит список разовых выплат, на которые можно рассчитывать в 2021 году.

Одна из самых незначительных единовременных выплат: за раннюю постановку на учет в женскую консультацию для беременных россиянок. Если девушка появится у врача до 12 недели беременности, ей перечислят 708 рублей 23 копейки.

Куда значительней сумма выплаты для беременных жен военнослужащих по призыву — 29 908 рублей. Заявление подают через МФЦ. После рождения малыша семья получит еще 18 886 рублей от государства. При этом неважно, работала женщина на момент беременности или нет.

При усыновлении также положено единовременное пособие: 18 004 рубля 12 копеек. Если в семью примут ребенка-инвалида старше семи лет или братьев и сестер вместе, сумма составит 137 566 рублей. Обращаться за такой выплатой нужно в отделение соцзащиты.

Единовременную выплату могут получить россияне, получившие травму на работе. Ее размер рассчитывается исходя из степени утраты застрахованным лицом профессиональной трудоспособности. Максимум на руки можно получить 94 018 рублей. Если сотрудник скончался, его семье выплатят 1 млн рублей.

На единовременную выплату могут рассчитывать и пенсионеры. Речь идет о выплате пенсионных накоплений. Однако тут есть ряд необходимых условий. К примеру, пенсионер должен быть не старше 1967 года рождения, и участвовать в софинансировании пенсионных накоплений. Заявление подается в пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд, если пенсионные накопления перечислялись туда. Можно также обратиться и в МФЦ.

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