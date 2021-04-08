Минстрой назвал основные причины роста цен на жилье в России

Москва, 8 апреля. Минстрой РФ назвал причины роста цен на жилье после того, как президент России Владимир Путин поручил проверить их Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Проверить цены на жилье в России глава государства поручил ФАС. Представитель министерства отметил, что одним из ключевых факторов стали введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.

«Работы на стройплощадках приостанавливались в той или иной мере более чем в 50 регионах. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы», — цитирует представителя Минстроя РФ РБК.

Собеседник издания упомянул рост цен на стройматериалы и общемировую конъюнктуру. В Минстрое отметили, что жилье стало привлекательным для граждан способом сохранения сбережений на фоне доступности ипотеки и экономической неопределенности. В ведомстве уточнили, что спрос на недвижимость в связи с этим вырос, а в некоторых регионах сократилось предложение.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что цены на жилье в регионе растут по причине интереса со стороны туристов, а также в связи со скупкой квартир в целях инвестирования. В министерстве строительства региона отметили, что скорого падения цен на недвижимость не ждут.