СК проверит сообщения о возможном мошенничестве с домом модельера Зайцева

Москва, 8 апреля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве с домом модельера Вячеслава Зайцева в Московской области.

«Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах», — сообщается на сайте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в эфире федерального канала ранее обсуждалась ситуация с 83-летним модельером, в доме которого регулярно находится группа снимающих видео для соцсетей людей. Высказывались предположения, что эти люди используют пожилого Зайцева для личного обогащения, а также планируют завладеть его имуществом.

Ранее помощник генерального директора Дома моды Расул Ахмедов заявил, что сомнительные личности пытаются втереться в доверие к больному модельеру ради личной выгоды.

Ахмедов обеспокоен тем, что Зайцева окружила семья блогера Галины Гарафуддиновой, члены которой различными способами монетизируют «дружбу» с модельером. По его словам, они портят деловую репутацию Зайцева, занимаясь продажей одежды от его имени.

С участием модельера снимают ролики в TikTok, его пытаются поссорить его с сыном Егором. Эти люди, как считает Ахмедов, устраивают «пляски» с больным дизайнером ради популярности и денег.

Сам Зайцев заявлял, что не был в курсе, что в оборот запущена линия одежды от его имени. Модельер не подозревал и о том, что на его день рождения продавались входные билеты. По данным СМИ, посетить пышную вечеринку и оказаться за столом с Аллой Пугачевой и другими российскими звездами можно было, лишь купив билет за 15 тыс. рублей.