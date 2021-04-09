Система здравоохранения Колумбии находится на грани коллапса из-за вспышки COVID-19

Богота, 8 апреля. Больницы Колумбии стремительно приближаются к коллапсу из-за сокращения свободных мест для пациентов с COVID-19. Появление в стране «бразильского штамма» коронавируса и низкие темпы вакцинации населения привели к новой вспышке заболеваемости, сообщает Columbia Reports.

Из большинства больниц крупных городов страны приходят тревожные сообщения о нехватке мест в палатах интенсивной терапии. Омбудсмен Медельина Уильям Йеффер Вивас заявил, что в медучреждения города палаты заполнены на 100%, а пациенты выстраиваются в очередь на госпитализацию.

In #Colombia, intensive care units and hospitals in Medellin are full. The hospital collapses come before an expected surge in hospitalizations due to Holy Week and Easter Sunday. https://t.co/gP91In0nGe — Latin America Center (@ACLatAm) April 8, 2021

Региональное отделение Национальной ассоциации терапевтов и врачей-ординаторов (ANIR) обратилось к правительству Ивану Дуке и губернатору департамента Луису Фернанде Суаресу с просьбой ввести двухнедельный локдаун. Врачи считают, что «пандемия вышла из-под контроля» — из 1307 мест в палатах ИТ заняты 1234 (94%).

«Отделения неотложной помощи и интенсивной терапии разрушены», — говорится в заявлении ANIR.

Aquí, en medio del texto, encuentran la entrevista con el director del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Dice que "la situación en hospitales es dramática y trágica" Su relato es impactante. Ojalá lo puedan escuchar. de https://t.co/4W0VspYWQy a través de @rcnradio — YolandaRuizCeballos (@YolandaRuizCe) April 7, 2021

Эпидемиолог Йесика Хиральдо в интервью для газеты El Tiempo выразила тревогу в связи с ростом числа госпитализаций и смертей людей в возрасте от 20 до 59 лет, до которых еще не дошла очередь вакцинации. Она считает, что новая вспышка вируса связана с распространением в стране более вирулентного и смертоносного «бразильского штамма» коронавируса. Врач также отметила, что ситуация в Колумбии может пойти по бразильскому сценарию, когда люди начнут умирать в очереди, не дождавшись госпитализации.

Varias ciudades de Colombia temen un colapso por el aumento de contagios. El tercer pico de la pandemia es una realidad. Estos son los duros testimonios de familias que esperan por una cama en UCI en el país ➡️ https://t.co/d1vZgO7bNo pic.twitter.com/uWQ6FVAFjS — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 5, 2021

Спустя почти три месяца с начала массовой вакцинации 2,7 млн колумбийцев получили хотя бы одну дозу вакцины, при этом лишь 542 тысячи жителей (0,9% населения) были полностью привиты от вируса. В Колумбии, как и в других странах Латинской Америки, из-за нехватки вакцин в первую очередь прививаются граждане из групп риска — пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и сотрудники медицинских учреждений.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia ????????, con corte al 7 de abril de 2021, 11:59 p.m.



✌️#Vacunémonos pic.twitter.com/2UfoWuv0co — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 8, 2021

Таким образом, жители в возрасте до 60 лет, которые еще не скоро получат вакцину, оказались более подвержены риску заражения. Врачи опасаются, что такими темпами правительство не справится с планом по иммунизации 35 млн человек до конца 2021 года и требуют закупить больше препаратов. Ранее сообщалось, что колумбийские частные компании готовы купить российскую вакцину «Спутник V».

#ReporteCOVID19 7 de abril:



9.115 recuperados

11.381 nuevos casos

243 fallecidos



Muestras: 52.917

PCR: 32.846

Antígeno: 20.071



Total:



2.345.471 recuperados

2.479.617 casos

64.767 fallecidos

13.042.268 muestras procesadas

60.847 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/DlW5PKjlli — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 7, 2021

С начала пандемии в Колумбии было официально зарегистрировано 2,48 млн заражений вирусом COVID-19 и около 65 тысяч летальных исходов. Пик первой волны пандемии был зафиксирован в середине августа 2020 года, второй волны — в середине января 2021 года.