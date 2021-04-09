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Система здравоохранения Колумбии находится на грани коллапса из-за вспышки COVID-19
Global Look Press  /  Chepa Beltran
Весь мир

Система здравоохранения Колумбии находится на грани коллапса из-за вспышки COVID-19

В Медельине заняты 100% мест в палатах интенсивной терапии.

Богота, 8 апреля. Больницы Колумбии стремительно приближаются к коллапсу из-за сокращения свободных мест для пациентов с COVID-19. Появление в стране «бразильского штамма» коронавируса и низкие темпы вакцинации населения привели к новой вспышке заболеваемости, сообщает Columbia Reports.

Из большинства больниц крупных городов страны приходят тревожные сообщения о нехватке мест в палатах интенсивной терапии. Омбудсмен Медельина Уильям Йеффер Вивас заявил, что в медучреждения города палаты заполнены на 100%, а пациенты выстраиваются в очередь на госпитализацию.

Региональное отделение Национальной ассоциации терапевтов и врачей-ординаторов (ANIR) обратилось к правительству Ивану Дуке и губернатору департамента Луису Фернанде Суаресу с просьбой ввести двухнедельный локдаун. Врачи считают, что «пандемия вышла из-под контроля» — из 1307 мест в палатах ИТ заняты 1234 (94%).

«Отделения неотложной помощи и интенсивной терапии разрушены», — говорится в заявлении ANIR.

Эпидемиолог Йесика Хиральдо в интервью для газеты El Tiempo выразила тревогу в связи с ростом числа госпитализаций и смертей людей в возрасте от 20 до 59 лет, до которых еще не дошла очередь вакцинации. Она считает, что новая вспышка вируса связана с распространением в стране более вирулентного и смертоносного «бразильского штамма» коронавируса. Врач также отметила, что ситуация в Колумбии может пойти по бразильскому сценарию, когда люди начнут умирать в очереди, не дождавшись госпитализации.

Спустя почти три месяца с начала массовой вакцинации 2,7 млн колумбийцев получили хотя бы одну дозу вакцины, при этом лишь 542 тысячи жителей (0,9% населения) были полностью привиты от вируса. В Колумбии, как и в других странах Латинской Америки, из-за нехватки вакцин в первую очередь прививаются граждане из групп риска — пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и сотрудники медицинских учреждений.

Таким образом, жители в возрасте до 60 лет, которые еще не скоро получат вакцину, оказались более подвержены риску заражения. Врачи опасаются, что такими темпами правительство не справится с планом по иммунизации 35 млн человек до конца 2021 года и требуют закупить больше препаратов. Ранее сообщалось, что колумбийские частные компании готовы купить российскую вакцину «Спутник V».

С начала пандемии в Колумбии было официально зарегистрировано 2,48 млн заражений вирусом COVID-19 и около 65 тысяч летальных исходов. Пик первой волны пандемии был зафиксирован в середине августа 2020 года, второй волны — в середине января 2021 года.

колумбия коронавирус коллапс здравоохранения
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