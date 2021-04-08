Так бы давно умерла от голода: вдова Караченцова пожаловалась на низкую пенсию

Москва, 8 апреля. Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина призналась, еле сводит концы с концами, и выжить удается только благодаря деньгам, которые она получает от сдачи в аренду недвижимости.

«Я живу на эти деньги, а так бы давно умерла от голода», — сообщила Поргина в программе «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Актриса отвергает слухи о «фантастических гонорарах» за участие в телешоу и мечтает о модных очках, шляпках и поездках по миру, вспоминая о роскошной жизни до пенсии.

Многие годы Поргина посвящала все свое время уходу за больным мужем. По словам директора «Ленкома Марка Захарова» Марка Варшавера, в течение 15 лет Караченцов с супругой получали 200 тыс. рублей в месяц, поскольку для руководства театра это было делом чести.

Сейчас пенсия заслуженной артистки Поргиной со всеми надбавками составляет порядка 53 тыс. рублей.

«А хотела бы я 150 тысяч! Чтобы поехать во Францию», — пожаловалась журналистам актриса.

Ранее стало известно, что значительно увеличить свою пенсию получилось у другой заслуженной артистки — Ирины Понаровской. Она через суд добилась от Пенсионного фонда РФ выплаты 240 тыс. рублей.

Певица выяснила, что 12 лет недополучала пенсию из-за ошибки в расчете трудового стажа. В 55 лет ей назначили пенсию всего в 5 тыс. рублей, позднее выплату увеличили до 14 тыс. рублей. Осенью певица подала иск к ПФР. В итоге суд встал на сторону Понаровской: с 55 до 67 лет певица недополучала от ПФР почти по 20 тыс. рублей в год. Фонду придется выплатить артистке 240 тыс. рублей и увеличить будущую сумму пенсии.