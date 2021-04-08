Пушков посоветовал ФРГ не вести переговоры со спецпосланником США по «СП-2»

Москва, 8 апреля. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил возможное назначение спецпосланника США в Германии по российскому проекту «Северный поток – 2» («СП-2»).

В своем Telegram-канале сенатор отметил, что США назначают специального посланника, чтобы сорвать строительство газопровода.

«Именно для этого США и назначают спецпосланника — чтобы сорвать проект», — заявил политик.

Пушков считает, что переговоры о блокировке проекта будут обречены на провал. Берлину сенатор посоветовал не вести их вовсе, так как несостоявшиеся обсуждения, по его мнению, лучше провалившихся.

Газета Politico ранее сообщила, что Белый дом рассматривает кандидатуры на должность спецпосланника США, который будет возглавлять переговоры по остановке строительства трубопровода. Предположительно, эту должность может занять экс-спецпосланник Госдепа США по энергетическим вопросам Амос Хохштейн.

Комментируя сообщения о возможном назначении спецпосланника США по «Северному потоку — 2», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект не имеет отношения к Вашингтону. Подобное назначение «красноречиво говорит» о том, что можно охарактеризовать как вмешательство во внутренние дела и экономические интересы других государств, отметил он. Песков уточнил, что в Кремле пока не видят последовательности со стороны партнеров по проекту газопровода в намерении финализировать «СП-2» и запустить его.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против «СП-2» активно выступают США, которые хотят продавать в Евросоюз свой сжиженный природный газ, не выдерживающий конкуренции с российским.