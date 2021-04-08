США могут направить корабли в Черное море для «поддержки Украины»

Вашингтон, 8 апреля. США могут направить в Черное море корабли на фоне «роста российской активности» у российско-украинской границы, сообщил со ссылкой на военный источник телеканал CNN.

Собеседник телеканала заявил, что решение обсуждается. Оно может быть принято «в знак поддержки Украины» и в качестве сигнала Москве.

Между тем, США должны уведомлять о направлении своих кораблей в Черное море за 14 дней, было ли это уже сделано, не сообщается.

В начале недели в Вашингтоне сообщили о передвижении российских военных на восточной границе Украины и войск в Крыму, назвав происходящее «ростом агрессии». Представители Белого дома заявили, что США фиксируют наибольшую численность российских войск у границ Украины с 2014 года.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группировка российских войск у границ Украины не несет никакой угрозы и будет находиться в регионе столько, сколько потребуется. Он отметил, что личный состав находится на тех позициях, которые считаются необходимыми и целесообразными на текущий момент.