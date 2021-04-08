Часть россиян сможет получить майскую пенсию досрочно

Красноярск, 8 апреля. Часть российских пенсионеров сможет получить досрочно пенсию за май — выплаты придут уже в конце апреля.

Как сообщает Krasnoyarskmedia со ссылкой на данные ПФР, деньги перечислят досрочно из-за предстоящих длинных майских праздников. В конце апреля пенсию смогут получить те россияне, у кого выпадают на праздники даты обычного получения выплат.

Даты получения пенсий различаются в каждом регионе России, поэтому график досрочной выдачи пенсий каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно.

Днем ранее сообщалось, что Правительство РФ изменило правила выплаты пособий по безработице. Максимальная выплата в размере 12 тысяч 130 рублей теперь будет выплачиваться в течение трех месяцев с первой выплаты. После выплаты уменьшатся до 5 тысяч рублей.

Постановление правительства вступило в силу 8 апреля. Раньше максимальные выплаты производились за первые три месяца периода незанятости, теперь максимальную сумму будут платить первые три месяца периода выплаты пособия.

Напомним также, что в России изменился порядок начисления детских пособий. Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет с 1 апреля стали начислять и опекунам.