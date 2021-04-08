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Часть россиян сможет получить майскую пенсию досрочно

Часть россиян сможет получить майскую пенсию досрочно

Красноярск, 8 апреля. Часть российских пенсионеров сможет получить досрочно пенсию за май — выплаты придут уже в конце апреля.

Как сообщает Krasnoyarskmedia со ссылкой на данные ПФР, деньги перечислят досрочно из-за предстоящих длинных майских праздников. В конце апреля пенсию смогут получить те россияне, у кого выпадают на праздники даты обычного получения выплат.

Даты получения пенсий различаются в каждом регионе России, поэтому график досрочной выдачи пенсий каждый субъект РФ устанавливает самостоятельно. 

Часть россиян сможет получить майскую пенсию досрочно

Днем ранее сообщалось, что Правительство РФ изменило правила выплаты пособий по безработице. Максимальная выплата в размере 12 тысяч 130 рублей теперь будет выплачиваться в течение трех месяцев с первой выплаты. После выплаты уменьшатся до 5 тысяч рублей.

Постановление правительства вступило в силу 8 апреля. Раньше максимальные выплаты производились за первые три месяца периода незанятости, теперь максимальную сумму будут платить первые три месяца периода выплаты пособия. 

Напомним также, что в России изменился порядок начисления детских пособий. Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет с 1 апреля стали начислять и опекунам.

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